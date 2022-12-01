"Найгірший трансфер в історії": журналіст знищив перехід російського футболіста у Серію А

Російські спортсмени ще навіть до відсторонень від міжнародних змагань не вражали у Європі. Це стосується й нападника італійської Фіорентини Олександра Кокоріна.

Італійський журналіст Танкреді Палмері прокоментував трансфер Кокоріна у клуб Серії А, який відбувся ще наприкінці січня 2021 року. Представник ЗМІ сміливо заявив про свою думку щодо цього переходу російського форварда, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.

Варто побачити Росія провокаційно підтримала Іран, але США поставили на місце союзників окупантів на ЧС: відео

Палмері: Ніхто не знав, але він грав за них

Журналіст назвав трансфер Кокоріна найгіршим в історії італійської першості.

Ніхто не знав, але він грав за них, ха-ха. Тоді клуб продав К'єзу та Бернадескі. Їм необхідно було купити гравця в атаку, і у Фіорентіні сказали: "Окей, він не дорогий, спробуємо зіграти в авантюру". Можу сказати однозначно – Кокорін – один із найгірших трансферів в історії Серії А в останні роки. Мені навіть нема чого сказати про нього і стиль його гри, його ніхто не бачив,

– сказав Палмері.

Ганебні виступи Кокоріна у Фіорентині