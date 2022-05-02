Італійський голкіпер, який воював за Україну, повертається додому після поранення

Італійський голкіпер Іван Лука Вавассорі після повномасштабного вторгнення росіян прилетів воювати за Україну. Нещодавно гравець потрапив під обстріли під час евакуації поранених з Маріуполя.

Вавассорі: З мене досить

Італієць тривалий час не виходив на зв'язок після поранення. Через декілька днів він повідомив, що живий та цілий.

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Тепер голкіпер повертається в Італію. Він наголосив, що з нього досить.

З мене досить. Час повертатися, я не готовий йти далі. Вважаю, зробив все можливе, аби допомогти, віддав українському народу частку свого часу та життя. Але тепер повертаюся туди, де щасливий. Багато змінилося з того часу, як я поїхав. Втім, я впевнений, що з допомогою Бога досягну своїх цілей,

– написав Вавассорі у своєму інстаграмі.

Вавассорі народився в Росії, але в дитинстві був усиновлений італійською сім'єю.

Він виступав за низку італійських клубів: Альчоне, Лен'яно, Про Патрія. Після повномасштабного вторгнення росіян прилетів воювати за Україну.