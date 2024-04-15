Помер на очах у родини: 26-річний футболіст пішов з життя через страшний інцидент під час матчу

Італійській півзахисник Кастельфіорентіно Маттіа Джані пішов з життя після футбольного матчу. Гравець помер через серцевий напад з епілептичним припадком.

В Італії сталася трагедія під час футбольного матчу. На 14-й хвилині матчу між Ланчотто Кампі та Кастельфіорентіно в межах п’ятого дивізіону Італії знепритомнів гравець, а на наступний день помер.

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Трагедія на футбольному полі

Італійській вінгер Кастельфіорентіно Маттіа Джані впав на газон, схопившись за груди. Матч негайно зупинили, 26-річному футболісту зробили масаж серця, а потім госпіталізували до лікарні.

При цьому родина Маттіа Джанні була на трибунах під час гри. Зранку 15 квітня стало відомо, що футболіст помер через серцевий напад з епілептичним припадком – лікарі констатували смерть.

Маттіа Джанні пройшов школу Емполі, але його кар'єрним максимумом була Серія D. У Маттіа Джані залишився молодший на 3 роки брат Еліа – також футболіст.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Маттіа Джанні.