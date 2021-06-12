"Туреччина – не Європа": італійські провокатори спричинили новий скандал на Євро-2020

Банер італійського ультраправого угрупування спричинив новий скандал на Євро-2020. Цього разу у центрі уваги опинилися Італія та Туреччина.

У Римі представники італійського ультраправого угрупування розвісили банер, який ображає Туреччину.

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Деталі скандалу

Провокативний банер з'явився на стадіоні "Олімпіко" в Римі. Саме там відбувся стартовий матч європейського футбольного чемпіонату. Італійські провокатори розмістили на ньому напис: "Туреччина – не Європа".

Його помітили співробітники організації FARE, яка бореться з расизмом і дискримінацією. Вони засудили таке висловлювання.

Футбол – це любов, а не ненависть! Остерігайтеся крайніх правих політичних інтервенцій протягом наступного місяця,

– зазначили у FARE.

Про те, чи застосують якісь санкції за скандальний банер на римському стадіоні "Олімпіко", поки невідомо.

Додамо, що 11 червня Італія розгромила Туреччину в першому матчі Євро-2020 з рахунком 3:0. Наступний матч на Євро обидві команди проведуть 16 червня. Італія зустрінеться зі Швейцарією, а Туреччина – з Уельсом.