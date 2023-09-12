Чемпіони Європи у кризі: Італія втратила 70-мільйонного лідера перед матчем з Україною

Лучано Спаллетті матиме серйозні проблеми із вибором складу на матч з командою Сергія Реброва. Коуч залишився без лідера півзахисту Сандро Тоналі.

Збірна України готується до надважливого бою у відборі на Євро-2024. Сьогодні, 12 вересня, наша команда зіграє на виїзді проти чинних чемпіонів Європи Італії.

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Кадрові проблеми "Скуадри Адзурри"

Суперник підходить до гри у неоптимальному стані. У серпні збірна несподівано попрощалась із Роберто Манчіні, тому довелось екстренно шукати йому заміну. Новим коучем став Лучано Спаллетті.

Тепер же у "Скуадри Адзурри" виникли кадрові проблеми. На вересневий збір тренер не зміг викликати двох лідерів півзахисту Федеріко К'єзу та Лоренцо Пеллегріні через травми.

Перед грою з Україною отримали пошкодження нападники Маттео Політано та Маттія Дзакканьї. Участь першого у міланському матчі виключена, другого – під питанням.

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Італія втрачає лідера

Але найболючішою втратою має стати травма Сандро Тоналі. Лідер середньої лінії отримав ушкодження на передматчевому тренуванні, через що буде змушений пропустити гру проти України.

Нагадаємо, що влітку Тоналі змінив Мілан на Ньюкасл аж за 70 мільйонів євро. Сандро в основі збірної має замінити Мануель Локателлі з Ювентуса.

Нагадаємо, що збірна Італії три дні тому не змогла переграти Північну Македонію (1:1) і залишилась на третій сходинці у групі С. Відстань від України становить три бали, але підопічні Реброва провели на гру більше.