Іспанія в більшості приголомшила Італію та вийшла у фінал Ліги націй: відео

Збірна Іспанії стала першим фіналістом другого в історії розіграшу Ліги націй. У півфіналі чемпіони світу 2010 року здолали переможця Євро-2020 – збірну Італії.

Італія – Іспанія 1:2

Голи: Пеллегріні, 83 – Торрес, 17, 45+2

Вилучення: Бонуччі, 42 (Італія)

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Збірні Італії та Іспанії мають досить багату історію протистоянь. Команди провели 34 матчі, з яких Італія виграла 9. Ще 12 поєдинків завершилися на користь іспанців. Інші 13 поєдинків завершилися внічию.

Найбільш свіжий у пам'ять матч команд у півфіналі Євро-2020. Після нічиє в основний та додатковий час Італія виграла у серії пенальті. Згодом команда Роберто Манчіні виграла фіналі стала найсильнішою на континенті.

На шляху до півфіналу Ліги націй "скуадра адзурра" посіла перше місце у групі 1. Італійці випередили Нідерланди, поляків та боснійців. Іспанія у своїй групі залишила позаду Німеччину, Швейцарію та Україну.

Фатальний дубль Торреса

Поєдинок на міланському "Сан-Сіро" розпочався з гострого моменту біля воріт Іспанії. Федеріко К'єза отримав м'яч поряд зі штрафним суперника та завдав удару здалеку. Гостей від пропущеного голу врятував Сімон, відбивши м'яч.

Іспанія відповіла потужною комбінацією у зоні Леонардо Бонуччі. Маркос Алонсо віддав пас у вільну зону на Сарабію, який виконав невдалий простріл у штрафний.

"Червона фурія" помітно активізувалася після того, як проспала старт гри. На 17 хвилині правий фланг оборони італійців знову дав тріщину. Алонсо виконав чудовий крос з флангу на Торреса. Ферран випередив захисника італійців та відправив м'яч у сітку – 1:0!

Відео голу Торреса



Буквально за якусь мить "червона фурія" могла забити вдруге. Алонсо потужно пробив по воротах Доннарумми. Голкіпер, ймовірно, занервував через свист міланських тифозі й не зумів відбити м'яч, який вислизнув з його рук і влучив у стійку. Від сорому воротаря Італії врятував Бонуччі, який вибив м'яч!

У середині першого тайму Італія за 2 хвилини змарнувала дві чудові нагоди зрівняти рахунок. Спершу Бернардескі увійшов у штрафний іспанців і вирішив впіймати Сімона на помилці.

Федеріко усім виглядом дав зрозуміти, що буде робити простріл, але раптом підступно пробив у нижній кут. Сімон встиг зреагувати та відбив м'яч у стійку.

За хвилину італійські хавбеки "перекусили" Іспанію у центрі поля. Унаслідок цього Емерсон зробив простріл з лівого флангу у штрафний на Інсіньє. Лоренцо дивом промахнувся.

Антигерой Бонуччі

На 42 хвилині Італія залишилася у меншості. Капітан італійців отримав дві жовті картки й був вилучений з поля. Роберто Манчіні вирішив не робити заміну й хотів дочекатися перерви – марно!

Відео вилучення Бонуччі



Іспанія скористалася відсутністю номінально центрального захисника в обороні суперника. Підопічні Луїса Енріке знову розірвали правий фланг "скуадри адзурри" й після чудової комбінації Торрес ударом головою спрямував м'яч у нижній кут!

Відео другого голу Торреса

Італія – за крок від камбеку

На другий тайм Іспанія вийшла добивати пораненого суперника. "Червона фурія" наче спіймала кураж і грала по рахунку.

На 64 хвилині динамічний Піно накрутив оборонців Італії у штрафному та навісив на Оярсабаля. Гравець Реал Сосьєдада виграв другий поверх, але зовсім трішки не влучив у площину воріт.

Іспанська команда мала ще одну чудову нагоду на 78 хвилині. Піно виконав божевільний розрізний пас у штрафний суперника на Алонсо. Маркос пробив низом і Доннарумма зумів відбити м'яч.

На 83 хвилині інтрига повернулася! Голу у ворота Іспанії нічого не передувало: "червона фурія" виконувала кутовий удар. Італійці вибили м'яч, після чого Піно віддав невдалий пас назад.

М'яч перехопив К'єза і разом з Пеллегріні вилетів назустріч самотньому Сімону. Два італійські футболісти переграли голкіпера – 2:1.

Відео голу Пеллегріні



Після пропущеного голу Іспанія не запанікувала, а відвела гру від своєї половини поля. Це дозволило команді Енріке втримати перемогу.

Італія перервала серію без поразок

Італійська збірна не знала смаку гіркоти поразок протягом 37 матчів поспіль. "Скуадра адзурра" встановила світовий рекорд.

Досі жодній збірній не вдавалося провести таку кількість матчів поспіль без поразок.

Попередня поразка Італії сталася також у Лізі націй. 10 вересня 2018 італійці мінімального програли Португалії.

Безпрограшна серія італійців розпочалася у товариському матчі проти збірної України (1:1).

Суперник Іспанії по фіналу визначиться 7 жовтня у матчі Бельгія – Франція. Фінал Ліги націй та матч за третє місце відбудуться 10 жовтня.