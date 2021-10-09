Італія – Бельгія: де дивитися матч Ліги націй

У матчі за третє місце Ліги А Ліги націй УЄФА збірна Італії зіграє з Бельгією. Матч відбудеться у неділю, 10 жовтня. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Поєдинок Італія – Бельгія відбудеться 10 жовтня у Турині на стадіоні "Альянц Арена". Початок поєдинку о 16:00.

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Італія – Бельгія: де дивитися

Права на показ матчів збірних належать каналам "Футбол 1,2,3". Матч Італія – Бельгія буде транслюватися на телеканалі "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону о 15:50.

Дивитися онлайн матч Італія – Бельгія можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню.

Важливо. Доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3".