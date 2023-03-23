Помста за фінал Євро-2020: Англія обіграла "Скуадру адзурру" у видовищному матчі – відеоогляд

У четвер, 23 березня, був зіграний матч першого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 між збірними Італії та Англії. Підопічні Гарета Саутгейта з труднощами заробили перші три очки.

Італія – Англія 1:2

Голи: Ретегі, 56 – Райс, 13, Кейн, 44, (з пен.)

У першому турі кваліфікації до чемпіонату Європи зустрілися головні фаворити групи С – збірні Італії та Англії. Матч мав особливий підтекст, оскільки грали чинні чемпіон та віцечемпон Європи, пише 24 Канал.

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Бездоганний перший тайм Англії

З перших хвилин матчу ініціативу захопили підопічні Гарета Саутгейта. Футболісти збірної Англії частіше опинялися біля воріт суперника, створюючи проблеми захисту "Скуадри адзурри".

Вже в дебюті зустрічі "Три леви" повели в рахунку. Опорний хав Вест Гема Деклан Райс був першим на м'ячі після удару Кейна і переправив кулю до сітки воріт Доннарумми.

Відео голу Райса

Наприкінці першої 45-хвилинки захисник італійців Джованні Ді Лоренцо зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Арбітр матчу після перегляду VAR вказав на позначку. Вирок судді чітко виконав Гаррі Кейн, забивши свій 54 гол за збірну. Таким чином, форвард Тоттенхема став найкращим бомбардиром "трьох левів".

Відео голу Кейна

На перерву команди пішли за переваги англійців. Зганьбитися перед власними уболівальниками чемпіони Європи-2020 не мали права. Тож з перших хвилин другого тайму італійці нав'язали боротьбу збірній Англії.

Італійці не дотисли Англію

На 56-й хвилині матчу Матео Ретегі повернув інтригу в матчі. Форвард аргентинського Тігре скористався пасом Пеллегріні та скоротив розрив у рахунку.

Відео голу Ретегі

Гол Ретегі надихнув італійців, які зачинили збірну Англії у штрафному майданчику. Підопічних Саутгейта ніби підмінили в другому таймі. За 10 хвилин до завершення поєдинку безглузде вилучення отримав Люк Шоу, залишивши свою команду у меншості.

Здавалося, що італійці зуміють забити рятівний м'яч. Проте збірна Англії зуміла зберегти переможний рахунок.

Команда Гарета Саутгейта заробила перші три бали у відборі до ЧЄ-2024. Свій наступний матч Англії зіграє проти України, а Італія зустрінеться з командою Мальти.

Зазначимо, що в паралельному матчі Північна Македонія з рахунком 2:1 перемогла Мальту.