Англія втратила основного захисника напередодні матчу проти України

Збірна Англії стартувала у кваліфікації на Євро-2024. 23 березня команда Гарета Саутгейта зіграла на виїзді проти Італії.

Матчу зі збірної України в англійців передувала виїзна гра проти "скуадра адзурра". Вже у першому таймі підопічні Гарета Саутгейта зробили комфортну перевагу у два голи. Результативні удари в активі Гаррі Кейна, який став найкращим бомбардиром в історії збірної, а також Деклана Райса, пише 24 Канал.

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Ще одна втрата в англійців

По перерві італійці відквитали один гол завдяки удару Матео Ретегі.

Наприкінці матчу англійці ще й стали грати у меншості. Люк Шоу отримав другу жовту картку, яка перетворилась в автоматичне вилучення.

Лівий захисник не допоможе своїй команді у наступному поєдинку відбору на Євро-2024 проти України.

Це четверта втрата "трьох левів" напередодні гри з командою Руслана Ротаня. Саутгейт не зможе розраховувати на одного зі своїх лідерів Маркуса Рашфорда з МЮ, а також на Мейсона Маунта та голкіпера Ніка Поупа.

Українська збірна теж має втрати. Ілля Забарний вже покинув розташування "синьо-жовтих". Після розмов із клубними лікарями Борнмута було вирішено, що захисник не візьме участь проти Англії, аби у колишнього динамівця не було рецидиву травми.

Також під питанням участь у наступному матчі капітана Андрія Ярмоленка, який теж відновлюється від пошкодження. У капітана Динамо Сергія Сидорчука застуда.