На виїзді без поразок: історія стартових матчів збірної України у відборах до Євро

Уже 26-го березня збірна України зіграє зі збірною Англії на переповненому Уемблі у матчі в рамках відбору до Євро-2024. "Синьо-жовті" у стартових гостьових матчах ще жодного разу не поступалися.

Збірна України взяла участь у шести відбіркових кампаніях до найпрестижнішого європейського турніру. "Синьо-жовтим" тільки двічі вдалось пробитись на Євро через кваліфікаційний раунд, пише 24 канал.

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На виїзді без поразок

Збірна України вперше намагалася пробитись на континентальний турнір 1996-го року, який проходив у Великій Британії. "Синьо-жовті" стартували у відборі матчем проти збірної Литви. Поєдинок відбувся у Києві, а переможцями з матчу вийшли гості – 0:2. За підсумками зіграної групи українці посіли четверте місце і не кваліфікувались на турнір, випустивши поперед себе Італію та Хорватію. Переможцем того Євро стала збірна Німеччини.

Наступним шансом для збірної України стало Євро-2000, яке проходило у Бельгії та Нідерландах (вперше змагання приймали дві країни). "Синьо-жовті" стартували у відборі найбільш принциповим матчем, який тільки можна було собі уявити, саме проти російською команди. Тоді українці здолали свого опонента у Києві з рахунком 3:2, а згодом зайняли другу сходинку в групі (Франція взяла перше місце, яка згодом ще й виграла Євро). Ця позиція подарувала Україні зіграти у плей-офф раунді, де вони поступилися Словенії.

На відбір до Євро-2004, яке проходило у Португалії, українці вперше стартували з виїзного матчу. Тоді "синьо-жовті" відправились у Єреван, де розписали мирову зі збірною Вірменії 2:2. Українці у групі посіли третє місце, випустивши поперед себе Греція та Іспанію. Цікаво, що у відбірковій групі України знову був майбутній переможець Євро, а саме сенсаційна збірна Греції.

На континентальний турнір 2008-го року, який проходив у Австрії та Швейцарії, збірна України стартувала з бойової перемоги над збірною Грузії. "Синьо-жовті" здолали суперника у столиці України з рахунком 3:2 (так як і Росію у відборі до Євро-2000). Проте такий старт не допоміг українцям і вони зайнляи 4-е місце у кваліфікації, дозволивши на турнірі зіграти Італії та Франції. А от переможцями тогорічного Євро стала збірна Іспанії.

2012-ий рік став точкою відліку для українців, оскільки від того часу "синьо-жовті" не пропустили жодного континентального турніра. В тому році збірна України не проходила кваліфікацію, оскільки була господаркою турніру. "Синьо-жовті" завершили свої виступи на Євро на груповому етапі, а переможцем змагань знову стала збірна Іспанії.

На Євро-2016, яке проходило у Франції, українці стартували з поразки у звичному вже Києві. Тоді "синьо-жовті" мінімально поступилися збірній Словаччині (0:1). Збірна України зайняла третє місце у відбірковій групі, та це все ж дозволило взяти участь у рануді плей-офф (через зміну формату та збільшенняя кількості команд), де українці здолали Словенію та вперше через відбірковий етап пройшли на континентальний турнір. Тоді "синьо-жовті" знову не вийшли з групи, а переможцями Євро стала збірна Португалії.

У відборі до останнього проведеного Євро-2020, яке відбулося по усій Європі, українці тільки вдруге стартували з виїзного поєдинку. "Синьо-жовті" гостювали у Лісабоні, де зіграли в безгольову нічию 0:0 зі збірною Португалії. Тоді українці зайняли перше місце у групі та без проблем вийшли на Євро, де їм вдалось досягнути історичного чвертьфіналу турніру. Переможцем того турніру стала збірна Італії.