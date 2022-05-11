Історичне досягнення: збірна України перетнула позначку в 100 виграних нагород на Дефлімпіаді

Збірна України виборола 14 нагород у дев'ятий день Дефлімпійських ігор. Наша команда відзначилася історичним досягненням.

Збірна України уперше в історії перетнула позначку в 100 виграних нагород на Дефлімпіаді. У дев'ятий день змагань у Бразилії "синьо-жовті" вибороли 5 "золотих", 7 "срібних" та 2 "бронзові" медалі.

Читайте також Помер паралімпійський чемпіон із плавання Денис Дубров

Усі призери 9-го дня змагань Дефлімпіади:

"Золото" : кульова стрільба – Віолета Ликова (малокаліберна гвинтівка, 50 метрів, лежачи), спортивне орієнтування – Ганна Федосеєва (жінки), Дмитро Левін (чоловіки), легка атлетика – Римма Філімошкіна (метання молота), Анастасія Сидоренко (біг на 1500 метрів)

: кульова стрільба – Віолета Ликова (малокаліберна гвинтівка, 50 метрів, лежачи), спортивне орієнтування – Ганна Федосеєва (жінки), Дмитро Левін (чоловіки), легка атлетика – Римма Філімошкіна (метання молота), Анастасія Сидоренко (біг на 1500 метрів) "Срібло" : кульова стрільба – Дмитро Петренко (малокаліберна гвинтівка, 50 метрів, лежачи), Сергій Фомін (швидкісна стрільба з малокаліберного пістолету, 25 метрів), спортивне орієнтування – Яна Мельник (жінки), Олександр Санькін (чоловіки), легка атлетика – Юлія Кисильова (метання молота), Юлія Матвієвська (стрибки у довжину), Юлія Шаповал (біг 100 метрів)

: кульова стрільба – Дмитро Петренко (малокаліберна гвинтівка, 50 метрів, лежачи), Сергій Фомін (швидкісна стрільба з малокаліберного пістолету, 25 метрів), спортивне орієнтування – Яна Мельник (жінки), Олександр Санькін (чоловіки), легка атлетика – Юлія Кисильова (метання молота), Юлія Матвієвська (стрибки у довжину), Юлія Шаповал (біг 100 метрів) "Бронза": спортивне орієнтування – Ганна Андросович (жінки), Руслан Ніколаєнко (чоловіки).

Також у дев'ятий день змагань Ігор наша команда виграла у чотирьох командних півфіналах: з футболу, баскетболу та волейболу серед чоловіків, а також волейболу серед жінок.

У скарбничці України 103 нагороди. Національна команда продовжує лідирувати у медальному заліку за кількістю медалей та за кількістю виграного "золота". Найближчим переслідувачем "синьо-жовтих" є збірна США.

Топ-5 медального заліку Дефлімпіади

Україна – 47+29+27 (103) США – 18+5+18 (41) Японія – 12+8+10 (30) Республіка Корея – 8+13+12 (33) Іран – 8+7+10 (25)

Історичне досягнення

Україна уперше за час виступів на Дефлімпійських іграх здобула понад 100 медалей. Попередній найкращий результат – 99 нагород (2017 рік).

Ще у перший тиждень змагань національна команда оновила свій рекорд за кількістю виграного "золота".

Змагання триватимуть до 15 травня. Усього на турнірі розігрується 209 комплектів нагород.