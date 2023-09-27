Промах дня: Галатасарай по-піжонськи розіграв пенальті та не забив у порожні ворота – відео

У вівторок, 26 вересня, відбувся перенесений матч чемпіонату Туреччини. Чинний чемпіон Галатасарай на виїзді зустрічався з Істанбулспором.

Команди знаходяться на протилежних полюсах турнірної таблиці – Галатасарай очолює таблицю, а господарі поля знаходяться у зоні вильоту. У результаті, фаворит здобув заслужену перемогу завдяки єдиному голу Мауро Ікарді на 42-й хвилині, пише 24 Канал.

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Невиправданий креатив

Проте за 5 хвилин до цього саме аргентинець міг стати антигероєм матчу. Галатасарай отримав право пробити пенальті,але гравці вирішили його виконати нестандартно.

Керем Актюркоглу віддав пас на Мауро Ікарді, а форвард турецького гранда пробив повз порожні ворота, коли голкіпер уже був відіграний.

Дивіться відео курйозного пенальті

Проте ця пара в результаті й принесла перемогу Галатасараю. Асистував Ікарді саме Актюркоглу.

. Дует Ікарді – Актюркоглу наразі є найрезультативнішими гравцями чемпіонату Туреччини після 5 турів. Аргентинець забив уже 7 голів та є найкращим бомбардиром ліги, а турецький футболіст має 7 очок за системою гол плюс пас (3 голи та 4 асисти).