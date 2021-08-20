Іспанський велогонщик вилетів за відбійник під час етапу "Вуельти": епічне відео
20 серпня 2021 , 20:18Читать новость на русском
Джерело:твітер Movistar Team
Іспанський велогонщик команди Movistar Алехандро Вальверде вилетів з траси під час 7-го етапу "Вуельти". Інцидент стався за 43 кілометра до фінішу.
Вальверде вилетів за відбійник
Вальверде впав на віражі траси і вилетів за огорожу. Незважаючи на це, після консультації з лікарями досвідчений іспанський гонщик зміг продовжити гонку. Після того як Вальверде проїхав ще кілька кілометрів, він вирішив зійти з дистанції, порадившись з партнерами по команді.
Дивіться також Одразу дві українки стали чемпіонками Європи з боксу, перемігши у фіналі росіянок
Відео падіння Вальверде
- Загальний залік велобагатоденки після шостого етапу очолює словак Прімож Рогліч. Алехандро Вальверде йде четвертим.
- "Вуельта" проходить в 76-й раз. Багатоденка складається з 21 етапу і завершиться 5 вересня.