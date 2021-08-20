Іспанський велогонщик вилетів за відбійник під час етапу "Вуельти": епічне відео

Іспанський велогонщик команди Movistar Алехандро Вальверде вилетів з траси під час 7-го етапу "Вуельти". Інцидент стався за 43 кілометра до фінішу.

Вальверде вилетів за відбійник

Вальверде впав на віражі траси і вилетів за огорожу. Незважаючи на це, після консультації з лікарями досвідчений іспанський гонщик зміг продовжити гонку. Після того як Вальверде проїхав ще кілька кілометрів, він вирішив зійти з дистанції, порадившись з партнерами по команді.

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Відео падіння Вальверде