Незворушно лежав: іспанський бігун зазнав моторошного падіння на Євро-2023 – відео

Іспаснький бігун Енріке Льопіс зазнав важкого падіння під час забігу на Євро-2023. Спортсмен покидав межі треку на ношах.

Іспанський легкоатлет Енріке Льопіс зазнав моторошного падіння на чемпіонаті Європи в приміщенні. Певний час після інциденту спортсмен лежав на землі незворушно.

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Неприємна ситуація відбулася в рамках чоловічої 60-метрівки з бар'єрами. Іспанський бігун був одним із претендентів на медаль за підсумками забігу, яка могла стати найбільшим досягненням у кар'єрі 22-річного Льопіса. Проте на Енріке чекав моторошний інцидент.

Іспанець перечепився за останній п'ятий бар'єр та зазнав болючого падіння. Льопіс зіткнувся головою з покриттям треку, після чого залишився лежати незворушно. На допомогу легкоатлету поспішили лікарі, завдяки яким Льопіс покинув межі змагальної зони на ношах із кріпленням на шиї. Енріке надавали допомогу впродовж п'яти хвилин. У цей час іспанські збірники емоційно переживали потенційно складне ушкодження свого партнера по команді.

Відео з падінням Льопіса:

Виступи іспанського бігуна