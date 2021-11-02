Іспанські ЗМІ курйозно перекрутили імена гравців Динамо перед матчем з Барселоною: фото

Іспанське видання sport.es опублікувало можливі склади на матч Динамо – Барселона . Медіа помилилося у написанні одразу трьох прізвищ футболістів київського клубу.

Іспанські ЗМІ неправильно написали назву Динамо

Іспанські ЗМІ написали невірно прізвища Миколи Шапаренка, Дениса Бойка та Руслана Нещерета. Також видання помилилося у назві київського клубу.

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Як записали прізвища футболістів Динамо:

Shparenko – замість Shaparenko

Beyko – Boyko

Neshcherat – Neshcheret

А замість Dynamo Kyiv іспанське видання написало Dinamo Kiev.



Склад Динамо за версією іспанського видання sport.es / Скриншот

Подібні випадки стаються не вперше. Перед матчем між збірними України та Іспанії іспанські ЗМІ неправильно написали прізвища українських футболістів. Тоді журналісти сплутали відразу 6 прізвищ "синьо-жовтих".