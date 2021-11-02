Іспанські ЗМІ курйозно перекрутили імена гравців Динамо перед матчем з Барселоною: фото
2 листопада 2021 , 17:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Іспанське видання sport.es опублікувало можливі склади на матч Динамо – Барселона . Медіа помилилося у написанні одразу трьох прізвищ футболістів київського клубу.
Іспанські ЗМІ неправильно написали назву Динамо
Іспанські ЗМІ написали невірно прізвища Миколи Шапаренка, Дениса Бойка та Руслана Нещерета. Також видання помилилося у назві київського клубу.
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Як записали прізвища футболістів Динамо:
- Shparenko – замість Shaparenko
- Beyko – Boyko
- Neshcherat – Neshcheret
А замість Dynamo Kyiv іспанське видання написало Dinamo Kiev.
Склад Динамо за версією іспанського видання sport.es / Скриншот
Подібні випадки стаються не вперше. Перед матчем між збірними України та Іспанії іспанські ЗМІ неправильно написали прізвища українських футболістів. Тоді журналісти сплутали відразу 6 прізвищ "синьо-жовтих".
- Матч між Динамо та Барселоною відбудеться 2 листопада на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі о 22:00.
- У середу, 20 жовтня, Динамо поступилося Барселоні матчі Ліги чемпіонів.