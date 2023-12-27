Нападник без слабких місць: іспанська преса захоплюється Довбиком

Український нападник Жирони Артем Довбик забив вже 12 м'ячів за іспанський клуб. Іспанська преса продовжує засипати 26-річного нападника схвальними публікаціями.

26-річний нападник іспанської Жирони та національної збірної України Артем Довбик став героєм статті на порталі Vavel. Іспанські журналісти написали статтю про талановитого українця, в якій були щедрими на компліменти щодо його ігрових якостей.

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Довбик став героєм статті в іспанському виданні

"Його 189 сантиметрів росту робили його схожим на грубого та повільного гравця. Це виявилося далеким від істини: українець є одним з найшвидших та найспритніших форвардів ліги, а також чудово почувається у грі в пас.

Довбик прекрасно розуміє систему гри Мічела. Українець вміє грати у просторі, спиною до воріт, в один дотик та головою,що робить його форвардом без слабких місць", – сказано в статті Vavel.

У цьому сезоні Довбик провів за Жирону 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 м'ячів та віддав 6 асистів. Нещодавно Transfermarkt оновив ціни на українських легіонерів Ла Ліги. Згідно з даними порталу, Довбик коштує 28 мільйонів євро.

Жирона володіє 70 відсотками прав на Довбика і планує за них отримати як мінімум 25 мільйонів євро. Інші 30% поділені між двома попередніми клубами Артема – Дніпром-1 та Мідтьюлланном.