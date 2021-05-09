Краще голів Мессі та Суареса: в Іспанії форвард перекинув воротаря з 30 метрів – відео

Уеска 8 травня зіграла на виїзді проти Кадіса у Ла Лізі. Гол гостей може стати найкращим результативним пострілом року в Іспанії.

Найкращий гол сезону

Матч між середняком Ла Ліги Кадісом та аутсайдером Уескою був не надто видовищний. Однак гол гостей заслуговує на мільйонні перегляди футбольних вболівальників.

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За рахунку 1:0 на користь господарів був забитий справжній шедевр у зустрічі. Нападник Уески Рафа Мір у компенсований до першого тайму час відзначився красивим голом з дальньої дистанції.

Форвард побачив, що голкіпер Кадіса дещо вийшов з лінії воріт та наважився на дальній удар. М'яч залетів за комірець воротарю з 30 метрів.

23-річний футболіст проводить хороший сезон у Ла Лізі. У футболці Уески Мір провів 36 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 16 голів та віддав один асист.

Його орендна угода з іспанським клубом розрахована до кінця червня 2021 року. Після чого футболіст повернеться в англійський Вулверхемптон.

Відео голу Міра