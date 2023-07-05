Кинджальний постріл Бондаренка відкрив рахунок у півфіналі Євро-2023: відео голу

Підопічні Руслана Ротаня першими відзначилися у півфінальному матчі чемпіонату Європи-2023. Результативний удар на свій рахунок записав Артем Бондаренка.

Суперники вдруге зустрічалися на турнірі. У матчі групового раунду "синьо-жовті" резервним складом зіграли внічию з іспанцями (2:2). Проте ціна півфінального матчу була надто високою, пише 24 Канал.

Слідкуйте з нами Україна – Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2023

Іспанці з перших хвилин захопили ініціативу та створили кілька небезпечних моментів біля воріт Анатолія Трубіна. Проте відкрили рахунок саме українці.

Михайло Мудрик здійснив фірмовий прохід флангом, накрутив фінтами захисників "Фурії Рохи" та зробив передачу у штрафний майданчик. М'яч після рикошету потрапив до Бондаренка, який холоднокровно відкрив рахунок у поєдинку. 1:0 – такого початку ніхто не чекав.

Відео голу Бондаренка

Зазначимо, що цей гол став другим для хавбека Шахтаря на Євро-2023. На стадії чвертьфіналу Бондаренко відзначився шедевральним голом у ворота Франції.