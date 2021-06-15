Збірна Іспанії побила рекорд чемпіонату Європи після сенсаційної мирової зі Швецією

Збірна Іспанії 14 червня матчем проти Швеції стартувала на Євро-2020. Іспанці розписали несподівану нічию та встановили новий рекорд турніру.

Рекорд Євро

Збірна Іспанії була явним фаворитом у протистоянні зі шведами. Нульова нічия у цій зустрічі стала справжньою несподіванкою початку чемпіонату Європи-2020.

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Команда Луїса Енріке протягом усього матчу тиснула на ворота суперника, але пробити надійну оборону так і не вдалось. Однак у цьому поєдинку іспанцям запам'ятатись рекордом. Збірна володіла м'ячем 85,1 % ігрового часу. Цей показник став рекордом чемпіонату Європи з 1980 року. Саме тоді вперше почали фіксувати такий показник володіння м'ячем.