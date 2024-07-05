"Фурія роха" зупинила Бундес-машину: Іспанія обіграла Німеччину та вийшла у півфінал Євро-2024

Поєдинок у Штутгарті між Іспанією та Німеччиною відкривав програму чвертьфінальних поєдинків. Господарі чемпіонату Європи у яскравому матчі поступилися Іспанії.

Іспанія – Німеччина 2:1

Гол: Ольмо, 51, Меріно, 120 – Вірц, 89

Афіша матчу Іспанія – Німеччина цілком могла прикрасити фінал Євро-2024. Однак суперникам довелося визначити сильнішого на стадії чвертьфіналу, пише 24 Канал.

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Втрата іспанців на старті битви

Бундестім з перших хвилин дуже жорстко почав грати проти технічних іспанців. Вже на 4-й хвилині травму отримав Педрі. Проти гравця Барселони сфолив ветеран Тоні Кроос. У підсумку іспанець вимушений був достроково завершити гру.

Підопічні Юліана Нагельсманна запропонували суперникам боротьбу на кожному клаптику поля. За такої гри все міг вирішити один момент.

У першому таймі непогані шанси відзначитися втратили німець Кай Гаверц та іспанці Ламін Ямаль з Дані Ольмо. Зрештою команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

Гол Ольмо та рятівний м'яч Вірца

На старті другого тайму "Фурія роха" відкрила рахунок. Дані Ольмо в один дотик пробив по воротах Ноєра, скориставшись пасом Ламіна Ямала. Досвідчений голкіпер був безсилий допомогти своїй команді.

Відео голу Ольмо

Бундестім не збирався віддавати путівку до півфіналу. Нагельсманн швидко відреагував на пропущений м'яч замінами.

Небезпечні моменти один за одним почали виникати поблизу воріт Сімона. Гаверц, Андріх та Фюллькруг зобов'язані були забивати. На останніх хвилинах матчу Бундестім зумів досягти свого.

Флоріан Вірц був першим на підбиранні у штрафному майданчику іспанців та прицільним ударом зрівняв рахунок. 1:1.

Відео голу Вірца

Півзахисник Баєра врятував збірну Німеччини, перевівши гру в овертайм.

Драма на останній хвилині

У додатковий час підопічні Нагельсманна були близькими, щоб вирвати перемогу. Ще довго будуть згадувати невикористані моменти Гаверц, Вірц та Фюллькруг. Проте все вирішилося на 120-й хвилині.



Наприкінці другого екстратайму Меріно забив переможний гол для збірної Іспанії, скориставшись пасом Ольмо.

Відео голу Меріно

Фінальний свисток арбітру зафіксував перемогу збірної Іспанії з рахунком 2:1. Господарі чемпіонату Європи на стадії чвертьфіналу покидають турнір.

Відеоогляд матчу

Іспанія стала першим півфіналістом Євро-2024. 9 липня "Фурія роха" зіграє з переможцем пари Португалія – Франція.