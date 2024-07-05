Битва фаворитів Євро-2024: відео всіх голів чвертьфінального матчу Іспанія – Німеччина
У п'ятницю, 5 липня, відбувається поєдинок, який багато експертів називають прихованим фіналом. Господарі чемпіонату Європи в 1/4 фіналу зустрічаються з зірковими іспанцями.
Стартовий свисток на "MHPArena" у Штутгарті пролунав о 19:00. Його зробив англійський рефері Ентоні Тейлор, пише 24 Канал.
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Іспанія відкриває рахунок у матчі
На 52-й хвилині Ламін Ямаль віддав передачу у центр штрафного майданчика і Ольмо пробив у дальній кут.
Відео голу Іспанії
Німеччина зрівнює рахунок
Наприкінці другого тайму Міттельштедт подав з лівого флангу на Кімміха, а той скинув на Вірца. Німеччина рятується на останніх хвилинах.
Гол Вірца: дивіться відео
Другий гол від Іспанії в екстратаймі
Ольмо зробив подачу з лівого флангу і Меріно завершив головою.
Відео вирішального голу
Відзначимо, що сьогодні, 5 липня, відбудеться також матч Португалія – Франція о 22:00 за київським часом.