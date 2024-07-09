Протистояння за путівку у фінал: відео всіх голів матчу Іспанія – Франція на Євро-2024

У вівторок, 9 липня, відбудеться перший матч за путівку у фінал чемпіонату Європи. В ньому змагатимуться збірні Іспанії та Франції.

Обидві команди понад усе прагнуть вибороти путівку у фінал Євро-2024. Матч відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені" о 22:00 за київським часом, пише 24 канал.

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Перший гол від Франції

На 9-й хвилині 0:1. Мбаппе зробив розкішну передачу з лівого флангу і Муано спрямував м'яч під дальню стійку.

Гол Муано: дивіться відео

Гол-красунчик від Ямаля

На 21-й хвилині Мората залишив м'яч перед штрафним і його підхопив Ямаль, який відправив м'яч у ліву дев'ятку. Ламін Ямаль наймолодшим автором забитого м'яча.

Відео голу Іспанії

Автогол від Франції вивів Іспанію вперед

Недовго рахунок був рівним. На 25-й хвилині Ямаль через центральну частину віддав пас Ольмо, однак удар заблокували. Після чого він пробив у дальній кут, а Кунде зрізав у свої ж ворота.

Автогол Кунде: відео

Відзначимо, що другий півфінал відбудеться 10 липня о 22:00 за київським часом. Змагатимуться Нідерланди та Англія.