Битва за фінал Євро-2024: де дивитися матч Іспанія – Франція

У вівторок, 9 липня, розпочинається стадія півфіналу на чемпіонаті Європи з футболу. Долю першої путівки у фінал визначатимуть між собою збірні Іспанії та Франції.

Гра відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені". Стартовий свисток пролунає о 22:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Іспанія – Франція

На шляху до півфіналу "Фурія Роха" здобула всі перемоги у п'яти поєдинках. На груповому етапі вона здолала Хорватію, Італію та Албанію, а вже у плей-оф переграла Грузію (4:1) та Німеччину (2:1) у додатковий час.

"Ле Бле" вийшли зі своєї групи з п'ятьма очками. У матчах на виліт вони переграли Бельгію (1:0) та після "сухої" нічиєї в серії пенальті виявилися точнішими за португальців (5:4).

Це буде 37-ма зустріч між цими збірними. Незначну перевагу мають іспанці, які перемогли у 16 поєдинках, також було зафіксовано 7 нічиїх та 13 разів тріумфували французи. Баланс голів – 64:39.

Матч буде транслюватися на медіасервісі MEGOGO. Перегляд поєдинку доступний користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його регіональних каналах безплатно покажуть протягом турніру сумарно 22 матчі, і півфінальна гра Іспанія – Франція потрапила до цього переліку.

. На сайті 24 Каналу буде проведена текстова трансляція поєдинку. Окрім цього будуть оперативно опубліковані голи під час гри, а одразу після фінального свистка з'явиться огляд зустрічі.

Нагадаємо, що інший півфінал відбудеться 10 липня. Також о 22:00 сильнішого визначатимуть Англія та Нідерланди.