Без головних зірок турніру: визначились фіналістки жіночого чемпіонату світу-2023

Жіночі колективи подолали довгий шлях до завітного фіналу. Залишилось всього дві найсильніші збірні.

Іспанія та Англія позмагаються за трофей жіночого чемпіонату світу-2023. Головні зірки змагань не зможуть пыдняти над голвоою титул, пише 24 Канал.

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Чемпіонат світу-2023, котрий проходить у Австралії та Новій Зеландії, уже добігає свого кінця. Жіночі колективи віддали багато сил на футбольному полі, подолавши низку перешкод, ат от до фінального забігу вдалося дістатися всього двом командам, а саме представникам Європи Іспанії та Англії.

Шлях команд до фіналу

Зірки Мундіалю не добилися висот на змаганнях. Саманта Керр, яка є лицем FIFA 23, зупинилась за крок до мрії зі збірної Австралії, а володарка "Золотого м'яча" Меган Рапіно зі США не змогла поставити вишеньку на торті своєї кар'єри, вилетівши у 1/8 фіналу, оскільки завершила футбольні виступи після ЧС.

Збірна Іспанії зайняла другу позиції у квартеті С, поступившись команді із Японії, проте взявши гору над Замбією та Коста-Рікою. На усіх стадіях плей-офф "Фурія Роха" пропускала, проте знаходила сили вийти у наступний раунд. Зокрема, у 1/8 фіналу іспанки розтрощила Швейцарію (5:1), а у чвертьфіналі та півфіналі перемогли з ідентичним рахунком (Нідерланди та Швецію відповідно). Таким чином, Іспанія вперше у своїй історії вийшла у фінал жіночого чемпіонату світу.

Відеоогляд півфінальної звитяги іспанок над Швецією:

Англія у свою чергу впевненіше стартувала на Мундіалі, здобувши три перемоги у групі взявши перше місце у квартеті (збірна "трьох левів" обіграла Данію, Китай та Гаїті). Та от усі матчі в плей-офф для команди з "Туманного Альбіону" дали складно. В 1/8 англійський колектив мінімально обіграв Нігерію (1:0), у чвертьфіналі – Колумбію (2:1), а за крок до фіналу "три леви" виявились сильнішими за господарку турніру Австралію (3:1). В результаті, англійки також дебютують у фіналі жіночого ЧС (у 2019-му році ставали четвертими).

Відеоогляд перемоги Англії над Австралією у півфінал:

Турнірна сітка змагань / жіночий чемпіонат світу

Нагадаємо, що фінал жіночого чемпіонату світу-2023 між Іспанією та Англією відбудеться 20-го серпня на "Олімпійському" стадіоні у Сіднеї. Обидва колективи отримають нагоду вперше підняти над головою Кубок світу. Раніше це вдавалося таким збірним, як: США (1991, 1999, 2015, 2019), Норвегія (1995), Німеччина (2003, 2007) та Японія (2011).