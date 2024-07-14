Четверте рекордне "золото": Іспанія перемогла Англію у фіналі Євро-2024

Іспанія та Англія зійшлись у фінальному матчі Євро-2024. Обидві команди були серед фаворитів турніру на початоку та підійшли до битви у Берліні в оптимальних складах.

Іспанія – Англія 2:1

Голи: Вільямс, 47, Оярсабаль, 85 – Палмер, 73

На чемпіонаті Європи-2024 відіграли фінальний матч. У битві за трофей, яка пройшла у Берліні, зійшлись збірні Іспанії та Англії, пише 24 Канал.

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Ніхто не хотів пропускати

Іспанці підійшли до матчу у статусі невеличкого фаворита. На турнірі "Фурія роха" виграла усі шість поєдинків. Натомість Англія не була такою переконливою. Завдяки фарту та бійцівським якостям "Три леви" зуміли пробитися до фіналу Євро-2024.

На вирішальний матч Іспанія та Англія вийшли в оптимальних складах. У старті "Фурії рохи" вийшов 17-річний Ямаль, який став відкриттям турніру.

У першому таймі команди обрали обережний стиль гри. Суперники не форсували подій та зосередилися на захисті власних воріт.

Підопічні Луїса де ла Фуете домінували у володінні м'ячем. Проте до загострень справа рідко доходила.

Наприкінці першого тайму Мората вибіг на побачення з голкіпером. Проте захисник "Трьох левів" вчасно повернувся та ліквідував загрозу. На перерву команди пішли з нулями на табло.

Результативні заміни тренерів

У дебюті другого тайму іспанці позбулися "кайданів" на ногах та заграли у звичний футбол. "Фурія роха" розіграла блискавичну атаку: Ямаль асистував Вільямсу, який пробив у неприкритий Пікфордом кут воріт. 1:0 – іспанці повели в рахунку.

Відео голу Вільямса

Одразу ж Дані Ольмо міг розвинути успіх. Хавбек опинився на чудовій позиції, але пробив поруч зі стійкою.

А що ж Англія? Підопічні Саутгейта нічого корисного не могли створити в атаці. Кейн був абсолютно виключений з гри захисниками іспанців. Тренер "трьох левів" спробував переломити хід гри замінами.

Чуття Саутгейта не підвело. Палмер, який замінив Мейну, отримав пас від Беллінгема та потужно пробив з межі штрафного майданчика. М'яч після шедеврального удару опинився у воротах Сімона.

Відео голу Палмера

За дев'ять хвилин до завершення основного часу Ямаль міг закривати матч. Юний хавбек пробив по центру воріт, але Пікфорд неймовірним сейвом врятував свою команду.

Та все ж іспанці досягли свого. Куурелья виконав прострільну передачу у штрафний майданчик, де її замкнув Оярсабаль. Цей гол приніс Іспанії "золото".

Відео голу Оярсабаля

У підсумку збірна Іспанії здобула перемогу з рахунком 2:1.

Відеоогляд фіналу Євро-2024 Іспанія – Англія

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