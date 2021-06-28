Іспанець Педрі встановив одразу два досягнення в матчі проти Хорватії на Євро-2020: відео

Півзахисник Педрі вийшов у стартовому складі збірної Іспанії на матч проти Хорватії в 1/8 фіналу Євро-2020. І в цьому матчі встановив одразу два досягнення.

Педрі став наймолодшим гравцем, який виходив у стартовому складі своєї збірної у матчі плей-офф чемпіонату Європи. 28 червня 2021 року в день матчу проти збірної Хорватії футболісту виповнилося 18 років та 215 днів.

Педрі побив рекорд англійця Вейна Руні. На Євро-2004 Руні вийшов на матч проти Португалії у віці 18 років та 244 дні

До теми Іспанія у шаленому матчі з 8 голами вийшла у чвертьфінал Євро-2020: відео

У матчі проти Хорватії Педрі відзначився автоголом. Він невдало віддав пас на голкіпера Унаї Сімона, який незграбно намагався його зупинити. Натомість м'яч пролетів йому над ногою та залетів у кут воріт. Спочатку в УЄФА цей гол записали на Сімона, але згодом переписали на Педрі. Тож саме півзахисник став автором найдальшого автогола в історії чемпіонатів Європи – близько 45 метрів.

Відео автоголу Педрі на Євро-2020



Відзначимо, що 45,44 метра – це дистанція, з якої форвард Патрік Шик забив гол на Євро-2020 у ворота збірної Шотландії. І це рекордна відстань для чемпіонатів Європи з 1980 року – з того часу, як ведеться така статистика. Ніхто не забивав з більш дальньої відстані.

