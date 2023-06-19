Зібрав повну колекцію трофеїв: ровесник Мілевського та Алієва встановив унікальний рекорд

Захисник Севільї Хесус Навас разом з "Фурією Рохою" здобув усі можливі трофеї. Найстарший гравець в історії збірної Іспанії вписав ще одну главу в книгу рекордів.

18 червня у Роттердамі визначився переможець другого розіграшу Ліги націй. Збірна Іспанії у серії післяматчевих пенальті перемогла Хорватію (0:0, 5:4 пенальті) та здобула свій перший трофей за останні 11 років.

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Вписав ім'я в історію

97 хвилин фінального матчу в Роттердамі відіграв 37-річний Хесус Навас. Ветеран "Фурії Роха" став першим футболістом в історії футболу, який виграв чемпіонат світу, чемпіонат Європи та Лігу націй.

Свій перший трофей Навас здобув ще 13 років тому на Мундіалі в ПАР. У 2012 році іспанець виграв чемпіонат Європи на турнірі в Україні та Польщі, і у 2023 – Лігу націй.

Таким чином, Хесус Навас став першим в історії футболістом, який виграв ці три трофеї. Зазначимо, що захисник Севільї став найстаршим гравцем в історії іспанської збірної. Цей рекорд Навас встановив у півфіналі Ліги націй з Італією (2:1). На той момент йому було 37 років та 207 днів. А оновив досягнення у фінальному поєдинку в Роттердамі.

Що відомо про Хесуса Наваса