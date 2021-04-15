Два основних гравця Шахтаря офіційно вибули до кінця сезону

Директор департаменту медицини Шахтаря Дмитро Скибінський розповів про стан здоров'я Ісмаїлі та Євгена Коноплянки.
Футболісти в нинішньому сезоні більше не зіграють. У Ісмаїлі залишаються проблеми з коліном, через які він пропустив частину минулого і більшу частину нинішнього сезону. Коноплянка отримав пошкодження в березні під час тренувань у збірній України.
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"На даний момент індивідуально займаються Євген Коноплянка, який отримав травму в збірній, та Ісмаїлі – на жаль, після початку тренувань він знову відчув біль в коліні. Це один з варіантів перебігу його травми після пластики хрестоподібної зв'язки, яка була в минулому році. Відновлення може зайняти від тижня до декількох тижнів", – сказав Скибінський
Коноплянка, швидше за все, також не зіграє до кінця сезону через травму стегна. Всі інші на даний момент в загальній групі,
– підсумував він.
Що відомо про Коноплянку та Ісмаїлі
- Ісмаїлі повертався в загальну групу 8 квітня, але потім 12-го знову займався індивідуально.
- Коноплянка травмувався в розташуванні збірної в кінці березня. Його повернення очікується в травні.