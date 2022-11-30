Я пам'ятатиму їх все життя, – Ісмаїлі поділився спогадами щодо гри за Шахтар

Ексгравець Шахтаря Ісмаїлі після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави був вимушений лишити донецьку команду. Лівий фулбек Лілля поділився спогадами про український досвід.

Усього через 6 місяців гри у Бразі Ісмаїлі приєднався до донецької команди. Бразильський футболіст пригадав, що рішення було ухвалене дуже швидко, оскільки Шахтар підписує багато бразильців, тож є відомим там.

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9,5 року в Україні були дуже щасливими

Ісмаїлі хотів познайомитися з клубом і розвиватися там, тому прийняв пропозицію і затримався в донецькій команді на понад 9 років. За словами футболіста, ці 9,5 року з українським клубом були дуже щасливими для нього. Втім, деякі моменти були не такими оптимістичними.

Так, у 2014 році російська війська окупували Донецьк. А вже у 2022 країна-агресорка розпочала повномасштабне вторгнення на територію України.

Але якщо говорити про футбол, я був дуже щасливий у Шахтарі. Я виграв там багато титулів та закріпив там свою кар'єру. Мене викликали до збірної Бразилії, коли я був там. У мене багато гарних спогадів про клуб. Матчі Ліги чемпіонів, титульні матчі… Я пам'ятатиму їх все життя,

– підкреслив бразильський спортсмен.

Як зазначив ексгравець донецького клубу, йому важко виділити якийсь конкретний спогад щодо кар'єри в Україні. Для нього час проведений в Шахтарі був чудовим.

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"Україна населена фантастичними людьми"

Україна чудова країна. Десять років, які я провів там, були чудовими. До життя в Україні я не уявляв, що буде так добре, але Україна чудова країна, населена фантастичними людьми,

– наголосив Ісмаїлі.

Він розповів, що й досі має друзів в Україні. Ба більше, бразильський футболіст сподівається на якомога швидшу перемогу нашої держави. Ісмаїлі дуже хоче відвідати нашу країну з візитом.

Крім того, він підкреслив, що наразі ситуація в Україні є дуже складною та назвав війну, яку Росія розпочала проти нашої держави – абсурдною. А також поділився, що допомагає своїм колегам з якими працював в Україні.

"Я допомагаю їм (ексколегам – 24 канал) та їхнім близьким. Вони розповідають нам, що відбувається там щодня. Це дуже сумно. Важко зрозуміти, через що наразі проходять українці. Є багато страждань. Але я досі спілкуюся з деякими людьми із Шахтаря і сподіваюся, що скоро все налагодиться", – підсумував Ісмаїлі.