Колишній голкіпер, а тепер футбольний експерт Рустам Худжамов вражений талантом молодого голкіпера "Ворскли". Він вважає, що Ісенко повністю виправдав довіру тренера.

Експерт телеканалів Футбол 1/2/3 Рустам Худжамов в прямому ефірі програми #Залишайсязфутболом прокоментував вихід 16-річного Павла Ісенка в серії пенальті 1/2 Кубка України в складі "Ворскли" проти Маріуполя.

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За його словами, він досі не може повірити у те, що сталось. Він вражений довірою тренера до молодого голкіпера.

У першому ударі Ісенко майстерно заманив Кулакова у протилежний кут. Так роблять більшість голкіперів із багаторічним досвідом, а воротарю полтавської команди вдалось зробити такий трюк вже у 16-річному віці.

У 16 років таке зробити. Він просто красень,

– сказав Худжамов.

Підкреслимо, що головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов ризикнув та випустив 16-річного воротаря на серію післяматчевих пенальті і не прогадав: Ісенко відбив 3 з 5 ударів гравців "Маріуполя" та став справжнім героєм матчу.

Як зазначив помічник головного тренера полтавського клубу Віктор Уляницький, вихід Ісенка був вирішений заздалегідь. Наставник ще два тижні тому сказав Ісенку, що він виходить на пенальті, якщо буде нічийний результат у Кубку України.