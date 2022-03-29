В Ірпені російські окупанти розстріляли дитячого тренера з боксу Джунківського

29 березня 2022 , 14:18
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Джерело:

Федерація боксу України

Російські найманці вбили в Ірпені відомого українського дитячого тренера Олексія Джунківського. Трагедія сталася 28 березня.

Рашисти розстріляли дитячого тренера

За словами знайомих, Олексій Джункіський загинув у боксерській залі під час "спілкування" з російськими військовими. Тренера розстріляли на місці.

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Олексій Джунківський чотири рази здобував медалі чемпіонату світу серед військовослужбовців.

Після закінчення кар’єри, став дитячим тренером і виховав чимало відомих боксерів.

Серед його вихованців – чемпіон Європи серед школярів 2016 року Олег Лагута та срібний призер чемпіонату Європи серед школярів 2015 року Владислав Марчук.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та друзям Олексія Джунківського.
Автор: Дарина Жданович