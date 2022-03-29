В Ірпені російські окупанти розстріляли дитячого тренера з боксу Джунківського
29 березня 2022 , 14:18Читать новость на русском
Джерело:Федерація боксу України
Російські найманці вбили в Ірпені відомого українського дитячого тренера Олексія Джунківського. Трагедія сталася 28 березня.
Рашисти розстріляли дитячого тренера
За словами знайомих, Олексій Джункіський загинув у боксерській залі під час "спілкування" з російськими військовими. Тренера розстріляли на місці.
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Олексій Джунківський чотири рази здобував медалі чемпіонату світу серед військовослужбовців.
Після закінчення кар’єри, став дитячим тренером і виховав чимало відомих боксерів.
Серед його вихованців – чемпіон Європи серед школярів 2016 року Олег Лагута та срібний призер чемпіонату Європи серед школярів 2015 року Владислав Марчук.Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та друзям Олексія Джунківського.