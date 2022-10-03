Ірландська асоціація боксу підтримала Україну та закликала до нових перевиборів президента IBA

Наприкінці вересня мали б відбутися перевибори нового президента Міжнародної асоціації аматорського боксу. Однак цього так і не сталося – росіянин Умар Кремльов зберіг свою посаду.

Ірландська асоціація спортивного боксу опублікувала офіційну позицію стосовно заборони діяльності ФБУ та заборони українцям виступати на юніорському ЧЄ під прапором України.

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Чому вибори IBA все ж таки мають відбутися

"Ірландська асоціація спортивного боксу рішуче та беззастережно засуджує незаконне усунення ФБУ від світового керівного органу IBA. Факт, що IBA призупинила роботу ФБУ за втручання уряду, свідчить про постійну вразливість світового керівного органу боксу перед зовнішніми силами та впливом. Але не було представлено жодних доказів на підтримку цих тверджень.

Бокс не входить до списку видів спорту Олімпіади-2028 в Лос-Анджелесі. Співробітники IBA чудово поінформовані про ці проблеми та кроки, необхідні для їх вирішення. Міжнародна асоціація боксерів, схоже, вибирає шлях бути поза олімпійським боксом. Тому ми закликаємо до нових президентських виборів IBA за першої ж можливості", – йдеться в повідомленні.

Скандал за участі українців

Скандал щодо України розгорівся в перший день юніорського чемпіонату Європи з боксу.

Національну команду змусили виступати під нейтральним прапором. А все через ситуації щодо президента Федерації боксу України.

В Міжнародній боксерській асоціації вважають, що очільником ФБУ є Володимир Продивус, який водночас є віцепрезидентом IBA. Але Міністерство молоді та спорту України таким вважає Кирила Шевченка. Відтак через "втручання уряду" в IBA вирішили відсторонити Федерацію боксу України від діяльності.

Олімпійські ігри без боксу

Організатори Олімпійських ігор-2028 вирішили не включати бокс у програму змагань.

У ЗМІ повідомляють, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив прийняти це рішення через залежність Міжнародної боксерської асоціації (IBA) від російської енергетичної компанії "Газпром".

Російський функціонер Умар Кремльов є президентом Міжнародної боксерської асоціації.