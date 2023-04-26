Дружина загиблого на війні фаната Динамо символічно пробігла марафон замість свого чоловіка

Дружина Олексія Рубцова Ірина подолала забіг, зайнявши на ньому місце свого чоловіка, який віддав життя за Україну. Дівчина вшанувала пам'ять усіх героїв нашої держави.

На забіг у Англії був зареєстрований саме Олексій Рубцов. Та Ірина разом з низкою різної символіки подолала дистанцію замість свого чоловіка.

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Дружина полеглого на війні фаната київського Динамо, представника колективу "Трудові Резерви", Олексія "Солдата" Рубцова, стала учасницею Лондонського марафону. Організатори щорічного забігу в британській столиці запросили Ірину пробігти дистанцію, на яку мав реєстрацію її чоловік. Олексій загинув восени минулого року в Донецькій області. Останні 3 кілометра Ірина бігла під прапором з іменами бійців "Азову" "Карпатської Січі" та футбольних фанатів, котрі віддали життя, захищаючи Україну від ворожої навали, а також тих, хто зараз перебуває у полоні.

Символіка Ірини на змаганнях / телеграм Ультрас України

Символіка на тілі Ірини / телеграм Ультрас України

Символіка на тілі Ірини / телеграм Ультрас України