Менше секунди до "золота": Ірина Пойда здобула четверту медаль України на Паралімпіаді-2024

В останньому фіналі із плавання на Паралімпіаді-2024 29 серпня Україна мала своє представництво. Ірина Пойда змагалась за медалі.

Ірина Пойда змагалась за нагороди на 200 метрів вільним стилем у класі S5. Перед цим її земляки вже принесли 3 медалі із плавання на Паралімпіаді-2024, інформує 24 Канал.

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Ще одна медаль у фінальному запливі в Парижі

Антон Коль, Анна Гонтар та Олександр Комаров завоювали "срібло" та дві "бронзи".

Ірина Пойда усю дистанцію лідирувала у запливі та на останніх 50 метрах поступилась британці. Час українки – 2:47.16. Це четверта медаль України у Парижі та друга срібна.

Третьою стала представниця із Італії.



Результати запливу / Скриншот із сайту Паралімпіади