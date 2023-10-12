Клуб залишився без капітана: футболістка збірної України несподівано закінчила кар'єру

Жіноча збірна України з футболу втратила одну із талановитих гравчинь команди. Капітана криворізького Кривбаса Ірина Кочнєва попрощалась із кар'єрою професійної футболістки.

Інформація, яка з'явилась на офіційному сайті Кривбаса, стала несподіванкою для прихильників жіночого футболу в Україні. 29-річна півзахисниця вирішила закінчити із футболом.

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Що стало причиною для відходу із футболу

Причиною, як у більшості випадків, стали часті травми футболістки, які не дозволяли брати участь не тільки у конкретних поєдинках, а й в цілому грати в улюблену гру мільйонів.

Відхід із професійного футболу 29-річної Кочнєвої став великою втратою не лише для збірної, а у безпосередньо для Кривбаса, де вона була однією із лідерок команди.

У криворізькому клубі подякували Ірині за внесок у розвиток команди, побажавши здоров'я та успіхів у майбутньому.

Головне про футбольну кар'єру Ірини Кочнєвої

11 років Ірина Кочнєва віддала футболу.

За ці роки провела 213 матчів на офіційному рівні, наколотивши 59 голів.

У своєму доробку має виступи у футболці декількох клубів – Кривбас, Житлобуд-1, Легенда та французький Реймс.

Виступала за збірну України та пограла у Лізі чемпіонів.

Кривбас став останнім клубом у кар'єрі Ірини, за який вона провела 16 матчів, у яких забила 7 м'ячів та здобула "срібло" Вищої ліги України у минулому сезоні-2022/2023.

Кривбас після 8-ми зіграних матчів поточного сезону-2023/2024 лідирує у турнірній таблиці. Криворізький клуб набрав 22 бали, а у минулому турі розгромив Житлобуд-1 4:1.