Українка Деха стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у Москві

У ваговій категорії до 75 кілограм на чемпіонаті Європи в Москві золоту медаль завоювала Ірина Деха. 24-річна українка обійшла росіянок в напруженій боротьбі.

Деха стала абсолютною чемпіонкою Європи, вигравши змагання у ривку (113 кілограм), поштовху (135 кілограм) і в сумі (248 кілограм).

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На фініші змагань українка виявилася сильнішою росіянок Яни Сотієвой та Анастасії Романової.

Результати у ваговій категорії до 76 кілограм

Після цього успіху Україна займає третє місце в медальному заліку з шістьма золотими медалями. На другому місці Румунія (7 золотих), на першому – Болгарія (8 золотих).