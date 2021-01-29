В Ірані стратили другого борця за півроку: він звинувачувався у вбивстві

30-річний борець Мехді Алі Хоссейні був страчений у в'язниці міста Дізфуль в Ірані.

Джерело: Bloody Elbow

30-річний спортсмен звинувачувався у вбивстві, скоєному в ході вуличної бійки, і провів у в'язниці останні п'ять років. Іранські борці, в тому числі олімпійський чемпіон 2012 року з греко-римської боротьби Хамід Сорія виступали на захист Хоссейні.

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"Ми дізналися про те, що трапилося з Мехді Алі Хоссейні 9 січня завдяки повідомленням місцевої преси. В даний час ми все ще збираємо інформацію. Судячи з усього, мова йде про кримінальну справу, що не має відношення до спорту. Від Федерації боротьби Ірану ми дізналися, що Хоссейні був борцем регіонального рівня, який не брав участі в змаганнях національного або міжнародного рівня", – йдеться в заяві UWW.

Другий випадок за півроку

У вересні 2020 року чемпіон Ірану з греко-римської боротьби Навід Афкарі був страчений за участь у протестах проти економічної політики Ірану.

27-річний спортсмен був визнаний винним у вбивстві охоронця під час антиурядових протестів у 2018 році.