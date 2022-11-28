Іран вимагає дискваліфікувати збірну США на 10 матчів: яка причина

Іран, збірну якого не можна було допускати до чемпіонату світу через убивства своїх громадян і допомогу терористичній Росії, вимагає дискваліфікувати збірну США на 10 матчів. Іранців обурить їхній же прапор.

Річ у тім, що американці надрукували фото з прапором Ірану без емблеми Ісламської республіки. Тепер Федерація футболу Ірану вимагає дискваліфікувати США за образу своєї країни.

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Прапор у таблиці групи В

Пресслужба збірної США опублікувала у соцмережах турнірне становище команд у групі В після 2 турів. Там прапор Ірану був зображений у вигляді трьох кольорових смуг, однак у центрі не було емблеми Іранської республіки. Це не сподобалось багатьом користувачам, а тому такий пост було видалено.

У США пояснили, що зробили це навмисно, аби підтримати жінок Ірану, які виборюють базові права людей. Через це країну охопили протести, але уряд засуджує своїх же громадян на смертну кару.

Іран надіслав лист-скаргу до комітету з етики ФІФА. Іранці вимагають дискваліфікувати американську збірну на 10 матчів.

Схоже, таким чином Іран хоче технічної перемоги для своєї збірної, яка 29 листопада зіграє вирішальний для себе матч проти США. Саме в цьому поєдинку буде визначено, чи вийдуть іранці з групи В у плей-оф Мундіалю.