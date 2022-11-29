Взяли реванш та відправили додому: США обіграли Іран в матчі за вихід в 1/8 фіналу ЧС-2022

Збірна США зуміла обіграти Іран у матчі групового етапу ЧС-2022. Цей матч був принциповим, адже в ньому визначалася команда, яка виходила з групи в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Іран – США 0:1

Гол: Пулішич, 38

Американцям треба було лише перемагати в цьому матчі. Іран же влаштовувала і нічия для виходу в плей-офф ЧС-2022. Відтак іранці в першому таймі зробили ставку на надійний захист. І певний час воно приносило результат. Хоча Веа мав декілька нагод, щоб забити, але марнував їх.

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Та на 38-й хвилині цей захист таки помилився. МакКенні зробив закидання у штрафний майданчик на Деста, той головою скинув м’яч вздовж лінії воріт, і Пулішич у падінні таки відправив м’яч у ворота суперника. Хоч сам у цьому моменті отримав ушкодження, і вже після перерви на поле не вийшов.

Іранці ж за перший тайм жодного разу не пробили по воротах американців. А чи не єдина їх атака закінчилася ще задовго до удару по воротах.

А от у другому таймі вже іранці вийшли з думкою про те, що треба забивати гол та хоча б зрівнювати рахунок. От тільки попереду в них нічого не виходило. Хоча моменти таки почали виникати.

США перемагають та виходять в плей-офф ЧС-2022 з другого місця в групі B. Вони беруть реванш в Ірану за поразку на ЧС-1998. Іран же вилітає з турніру.

Відеоогляд матчу Іран – США