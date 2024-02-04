Автогол на вагу Скудетто: Інтер переміг Ювентус і наблизився до чемпіонства у Серії А – відео

Туринський Ювентус зміг дати гідний бій Інтеру лише після перерви. Все ж вирішив м'яч від Луки Гатті, який той відправив у свої ворота.

Інтер – Ювентус 1:0

Гол: Гатті, 37 (автогол).

В чемпіонаті Італії 2023-2024 цими вихідними проходять матчі 23 туру Серії А. На вечір неділі був винесений центральний матч не тільки вікенду, а, можливо, і всього турніру, пише 24 канал.

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Лідер чемпіонату Інтер приймав головного переслідувача Ювентус. Схоже, що саме ці дві команди змагатимуться за Скудетто. Перед очною битвою "неррадзурі" випереджали туринців на одне очко і при цьому мають матч в запасі.

Тому гостям треба було грати лише на перемогу, щоб не відпустити конкурента далеко. Обидві команди мали лише по одній поразці цього сезону.

Фаворитом у бою був Інтер і господарі на цих правах захопили ініціативу зі старту. Непогані моменти мали Бастоні та Тюрам, але їх удари встигали блокувати. Проте на перерву "неррадзурі" все ж пішли лідером.

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В кінці першого тайму Барелла подав у центр карного майданчику і Гатті в боротьбі з Тюрамом зрізав м'яч у власні ворота. Після перерви Юве заграв більш активно, але захист Інтера не дозволяв супернику створити багато загрози.

Удари Рабьо, Гатті та Даніло були неточними, а після пострілу Влаховича врятував Зоммер. З боку господарів було влучання Чалханоглу у стійку, а удар Барелли відбив Щенсни.

Все ж Інтер зміг дотерпіти до фінального свистка та святкував важливу перемогу. "Неррадзурі" відірвались від туринців на чотири бали та ще мають зустріч в запасі.

Відео автоголу Луки Гатті: