Інтер на 121 хвилині вирвав у Ювентуса перемогу за Суперкубок Італії: відеоогляд матчу

Переможець Серії А Інтер та володар Кубка Італії Ювентус 12-го січня зійшлися у битві за Суперкубок Італії. Вольову перемогу в Суперкубку здобув міланський клуб.

Інтер – Ювентус 2:1

Голи: Мартінес, 35 (п), Санчес, 121 – Маккенні, 25

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Обмін голами в першому таймі

Від старту гри обидві команди запропонували досить високий темп. На два напівмомент Інтера туринський клуб відповів результативним ударом Маккенні.

Півзахисник Ювентуса відзначився голом після того, як Альваро Мората виконав навіс у штрафний міланців. Маккенні виграв боротьбу у двох захисників.

Та перевага Ювентуса трималася всього 10 хвилин: Інтер втілив свій тиск у пенальті: Де Шильо у штрафному невдало зіграв проти Джеко. Удар з позначки гарматним ударом реалізував Мартінес.

На старті другого тайму команди обмінялися гострими нагодами. У Ювентуса шанс забити гол змарнував Бернардескі, який з меж штрафного пробив повз ворота.

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"Чорно-сині" відповіли нагодою у Думрфіса. Нідерландець ударом головою спрямовував м'яч у "дев'ятку", проте Перін врятував Ювентус. Хоча Інтер і володів ініціативою, але не втілив її в основний час. Тому команди продовжили битву за трофей у додатковий час.

Вольова перемога Інтера

Протягом двох таймів по 15 хвилин обидві команди не потішили вболівальників моментами й готувалися до серії пенальті. Проте на 121 хвилині Інтер вирвав перемогу.

Алекс Сандро невдало обробив м'яч у власному штрафному, віддавши передачу на К'єлліні. М'яч перехопив Алексіс Санчес та з близької відстані "розстріляв" голкіпера.

Відразу після цього головний арбітр матчу дав фінальний свисток – Інтер переможець Суперкубка Італії.

Інтер – Ювентус відеоогляд першого тайму