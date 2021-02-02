Інтер – Ювентус: онлайн-трансляція матчу Кубка Італії

2 лютого Інтер приймає Ювентус у півфінальному матчі Кубка Італії. Онлайн-трансляція зустрічі – на Спорт24.

Джерело: 24 канал

Шлях Інтера до півфіналу був набагато складнішим. Спочатку команда Антоніо Конте лише в овертаймі на виїзді дотиснула Фіорентину, а тиждень тому в драматичному і спекотному поєдинку обіграла ще одного свого вічного суперника, Мілан, з рахунком 2:1. Переможний гол в компенсований до другого тайму час розкішним ударом зі штрафного забив Крістіан Еріксен, якого за останній рік в Італії не критикував тільки лінивий.

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Для Ювентуса попередні дві стадії були набагато простішими. В 1/8 фіналу підопічні Андреа Пірло обіграли аутсайдера Серії А Дженоа, а тиждень тому в чвертьфіналі легко розібралися з представником Серії Б СПАЛом.

Зовсім недавно Інтер і Ювентус зустрічалися в рамках 18 туру Серії А. Тоді на "Сан-Сіро" впевнену і заслужену перемогу здобули господарі, які повністю переграли "стару синьйору". Таким чином, за менш ніж місяць Інтер і Ювентус зіграють між собою цілих три рази.

Інтер – Ювентус: онлайн-трансляція

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