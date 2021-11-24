Інтер – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар грає вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів – проти Інтера на виїзді. Початок матчу в середу, 24 листопада, о 19:45.

Вирішальний матч Шахтаря

В цьому сезоні Ліги чемпіонів Шахтар набрав лише одне очко – в домашньому матчі якраз проти Інтера. Тоді гра закінчилася внічию 0:0.

Це був третій матч поспіль, коли команди зіграли один проти одного з таким рахунком. Шахтар та Інтер були в групі Ліги чемпіонів і минулого сезону. І тоді "гірники" залишили суперника без єврокубкової весни, опустивши їх на четверте місце в групі.

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Цього разу ситуація майже цілковито протилежна – Інтер може сповна взяти реванш і залишити "помаранчево-чорних" без єврокубків весною 2022 року. Для цього достатньо лише не програти. Лише перемога дасть шанс Шахтарю продовжити боротьбу хоча б за третє місце в групі (за умови, що Шериф у паралельному матчі програє вдома Реалу).

Стартові склади на матч

Інтер: Ханданович, Шкріньяр, Раноккія, Бастоні, Дарміан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перішич, Мартінес, Джеко.

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Педріньо, Тете, Соломон, Фернандо

Текстова онлайн-трансляція матчу Інтер – Шахтар