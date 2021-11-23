Інтер – Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
23 листопада 2021 , 22:20Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У середу, 24 листопада, відбудеться матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів між Інтером та Шахтарем. Українські вболівальники можуть цю зустріч переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Інтер – Шахтар: де дивитися
Стартовий свисток судді на "Джузеппе Меацце" пролунає о 19:45. Переглянути цікавий матч Інтер – Шахтар в Україні можна буде двома способами:
До слова Шахтар взяв на гру проти Інтера 23 футболістів: у списку присутній Коноплянка
- на платформі Megogo. Саме вони є офіційними трансляторами Ліги чемпіонів в Україні. Тож онлайн поєдинок Інтер – Шахтар можна буде легально переглянути саме в них.
- у провайдера "Воля". Абоненти цього провайдера мають змогу додатково підключити показ матчів Ліги чемпіонів.