Інтер – Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У середу, 24 листопада, відбудеться матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів між Інтером та Шахтарем. Українські вболівальники можуть цю зустріч переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Інтер – Шахтар: де дивитися

Стартовий свисток судді на "Джузеппе Меацце" пролунає о 19:45. Переглянути цікавий матч Інтер – Шахтар в Україні можна буде двома способами:

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на платформі Megogo. Саме вони є офіційними трансляторами Ліги чемпіонів в Україні. Тож онлайн поєдинок Інтер – Шахтар можна буде легально переглянути саме в них.

у провайдера "Воля". Абоненти цього провайдера мають змогу додатково підключити показ матчів Ліги чемпіонів.

Матч Інтер – Шахтар відбудеться в середу, 24 листопада. Початок матчу о 19:45. Лише перемога в цьому матчі залишить шанси "гірникам" вийти в плей-офф Ліги чемпіонів (за умови, що у паралельному матчі Шериф програє Реалу, а згодом Реал обіграє Інтер, а Шахтар – Шериф).