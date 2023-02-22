Інтер на останніх хвилинах вирвав перемогу у валідольному матчі ЛЧ проти Порту – відео

У середу, 22 лютого, свій перший матч дуелі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів провели італійський Інтер та португальський Порту. Підопічні Сімоне Індзагі вирвали перемогу наприкінці поєдинку.

Інтер – Порту 1:0

Гол: Лукаку, 86

Футболісти Інтера виходили на матч проти Порту в статусі беззаперечного фаворита, повідомляє 24 канал. Втім, легкої прогулянки для підопічних Індзагі не вийшло.

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Гості підійшли до матчу з суттєвими кадровими проблемами. Через ушкодження різного ступеня складності з обійми Сержіу Консейсау вилетіла низка гравців. Проте це не позначилося на бійцівських якостях "драконів".

Втім, першими близькими до успіху були господарі поля. На 18-й хвилині матчу хавбек Інтера Хакан Чалханоглу завдав ефектного сильного удару в ліву дев'ятку, але Діогу Кошта відбив непростий м'яч руками.

Гравці Порту не відсиджувалися у захисті й намагалися за першої ліпшої нагоди загрожувати воротам Онани. На 37-й хвилині матчу камерунець був на висоті після удару Марко Груїча.

На останніх хвилинах першого тайму футболісти "неррадзурі" ледь не забили гол у роздягальню. Алессандро Бастоні завдав перспективного удару головою в правий кут воріт, але Діогу Кошта видав чудовий сейв і зберіг ворота "сухими".

Після перерви гра пішла ще веселіше. Небезпечні моменти майже щохвилини виникали біля воріт обох суперників. На 56-й хвилині стовідсоткову нагоду вразити ворота Інтера втратив Зайду. З меж штрафного майданчика він завдав удару у спину суперника, коли гол був неминучим.

Розв'язка в ендшпілі

На 78-й хвилині гості залишилися у меншості. Вінгер португальців Отавіу грубо зіграв проти суперника і Срджан Йованович показав йому другу жовту картку.

Інтер скористався чисельною перевагою за 4 хвилини до завершення матчу. Лукаку вдало заграв на добиванні й відправив м'яч у сітку воріт Порту – 1:0.

Відео голу Лукаку

Цей гол став переможним для підопічних Сімоне Індзагі. Інтер здобув непросту перемогу, яка не гарантує їм вихід до чвертьфіналу.

Відеоогляд матчу Інтер – Порту