Назустріч Лізі чемпіонів: Інтер почав перемовини щодо трансферу гравця збірної України

Руслан Маліновський застоявся на місці в Аталанті і має намір змінити команду найближчим часом. Його кандидатура зацікавила кілька італійських топових клубів.

Півзахисник Руслан Маліновський цього сезону мало часу грає за Аталанту. Частіше за все Руслан не виходить в основі і може з'явитися хіба що на заміну.

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У ЗМІ все частіше з'являється інформація про можливий відхід Маліновського вже цієї зими. Основним претендентом на Руслана є Марсель, однак не виключено, що українець може залишитись у Серії А.

Серед італійських команд фаворитом називають Інтер, який вже кілька років стежить за Русланом. Як повідомляє місцевий журналіст Руді Галетті, "неррадзурі" вже розпочали переговори щодо трансферу футболіста.

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Клуб планує підписати Маліновського взимку або вже влітку в якості вільного агента. Саме тоді у півзахисника добігає кінця контракт з Аталантою. Ще одним претендентом на Руслана є Рома, оскільки українця хоче бачити у своїй команді особисто Жозе Моуріньо.

Історія Маліновського в Аталанті: