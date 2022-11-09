Назустріч Лізі чемпіонів: Інтер почав перемовини щодо трансферу гравця збірної України
Джерело:rudygaletti.com
Руслан Маліновський застоявся на місці в Аталанті і має намір змінити команду найближчим часом. Його кандидатура зацікавила кілька італійських топових клубів.
Півзахисник Руслан Маліновський цього сезону мало часу грає за Аталанту. Частіше за все Руслан не виходить в основі і може з'явитися хіба що на заміну.
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У ЗМІ все частіше з'являється інформація про можливий відхід Маліновського вже цієї зими. Основним претендентом на Руслана є Марсель, однак не виключено, що українець може залишитись у Серії А.
Серед італійських команд фаворитом називають Інтер, який вже кілька років стежить за Русланом. Як повідомляє місцевий журналіст Руді Галетті, "неррадзурі" вже розпочали переговори щодо трансферу футболіста.
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Клуб планує підписати Маліновського взимку або вже влітку в якості вільного агента. Саме тоді у півзахисника добігає кінця контракт з Аталантою. Ще одним претендентом на Руслана є Рома, оскільки українця хоче бачити у своїй команді особисто Жозе Моуріньо.
Історія Маліновського в Аталанті:
- Нагадаємо, що Руслан перебрався у Аталанту в 2019 році із бельгійського Генка.
- За цей час він провів 139 матчів, забивши 30 голів та віддавши 24 результативні передачі.
- У сезоні 2020-2021 Маліновський навіть став найкращим асистентом Серії А.
- Разом з бергамасками українець двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Італії.
- Цього сезону Маліновський відіграв 13 матчів, однак зі старту – всього п'ять.
- На його рахунку один гол та два асисти.