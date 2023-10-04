Неймовірний перформанс Трубіна не врятував: Інтер мінімально здолав Бенфіку у ЛЧ – відео

У вівторок, 3 жовтня, відбувся матч другого туру Ліги чемпіонів групи D між Інтером та Бенфікою. Український воротар Анатолій Трубін уп'яте поспіль вийшов в основному складі своєї команди та видав неймовірний матч.

Інтер – Бенфіка 1:0

Гол: Тюрам, 62

У першому турі обидві команди втратили очки – Бенфіка поступилася РБ Зальцбургу, а Інтер зіграв унічию з Реал Сосьєдадом. Тому на "Джезеппе Меацца" команди були налаштовані виправити невдалий старт, пише 24 Канал.

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Трубін провів фантастичний матч

Початок матчу був за Бенфікою, яка вигладала гострішою та могла виходити вперед уже на 13-й хвилині матчу після розіграшу ауту. Аурснес опинився за спинами захисників Інтера та отримав м'яч після вкидання з-за бокової, він пробив з меж штрафного, але Зоммер справився з цією загрозою.

У середині тайму Інтер почав перехоплювати ініціативу, яку тільки нарощував та вже не відпустив згодом. Підопічні Сімоне Індзагі один за одним створювали небезпечні моменти та за показником очікуваних голів мали забивати 3.82, але голкіпер збірної України був на висоті цього дня, залишаючи свою команду у грі до кінця матчу. Проте на нуль відіграти все ж таки не вдалося.

На 62-й хвилині Дюмфріс пройшов правим флангом та видав ідеальний пас у центр штрафного майданчика на Тюрама, який пробив у протихід Трубіну, не залишивши тому жодних шансів. Далі міланці продовжували тиснути, але Анатолій видав майже ідеальний матч – він зробив 7 сейвів, деякі з яких виглядали дуже ефектно, за що отримав оцінку 7.3 від WhoScored, що є другим найкращим показником серед гравців португальського клубу.

Усі сейви Трубіна: дивіться відео

. Саме в Інтері міг опинитися Анатолій Трубін під час літнього трансферного вікна. Міланський клуб вів перемовини з Шахтарем, але не зміг задовольнити фінансові умови, котрі висували "гірники".

Дивіться відеоогляд матчу Інтер – Бенфіка