Дубль Жиру за три хвилини вирвав перемогу для Мілана у дербі з Інтером: відеоогляд

У суботу, 5 лютого, відбувся матч 24 туру чемпіонату Італії, в якому Інтер приймав Мілан. Міланське дербі пройшло на стадіоні "Джузеппе Меацца" і завершилося вольовою перемогою Мілана з рахунком 2:1.

Інтер – Мілан 1:2

Голи: Перішич, 38 – Жиру, 75, 78

Дивіться також Ярмоленко не відсвяткував гол Вест Хем: фанати вимагають вигнати українця з команди

Команди пішли на перерву за мінімальної переваги нерадзуррі. Наперед номінальних господарів вивів Іван Перішич. Асистував йому екс-гравець Мілана Хакан Чалкханоглу.

У другому таймі Олів'є Жиру оформив дубль протягом трьох хвилин і приніс "россонері" найважливішу перемогу.

Перед фінальним свистком Тео Ернандес отримав пряму червону картку, але на результат протистояння це вже не вплинуло.

Мілан наблизився на відстань одного очка до принципового суперника, але при цьому Інтер залишає гру в запасі.

8 лютого команда Сімоне Індзагі зіграє з Ромою у Кубку Італії. Мілан 9 лютого зустрінеться з Лаціо у своєму кубковому поєдинку.

Інтер – Мілан відеоогляд з'явиться згодом...