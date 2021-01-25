Інтер – Мілан: хто здобуде перемогу в 1/4 фіналу Кубка Італії – прогноз

У рамках 1/4 фіналу Кубка Італії 26 січня відбудеться міланське дербі. Інтер та Мілан визначать, хто зіграє у півфіналі.

Джерело: 24 канал

Інтер та Мілан проведуть 227-й офіційний матч у своїй історії. Наразі перевага на боці Інтера – 82 перемоги. Мілан здобув на 5 звитяг менше. Ще 67 матчів завершилися нічиєю.

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Інтер – Мілан: прогноз букмекерів на 1/4 фіналу Кубка Італії

У букмекерській конторі FavBet вважають, що саме Інтер фаворит у поєдинку з Міланом. Перемогу підопічних Антоніо Конте в основний час оцінюють коефіцієнтом 2,10.

Хоча Мілан і лідер Серії А, це не має ніякого значення у кубковій грі. На перемогу Мілана в основний час коефіцієнт 3,50. Якщо ж регламентовані 90 хвилин закінчаться нічиєю – коефіцієнт 3,70.

У компанії Marathonbet пропонують зробити ставку, хто вийде до півфіналу. Вихід Інтера оцінений коефіцієнтом 1,59. Якщо ж Мілан здобуде путівку у наступний раунд – коефіцієнт 2,36.

Зазначимо, що Мілан у десяти останніх матчах проти Інтера здобув усього одну перемогу. Сталася вона у жовтні 2020 року.

Поєдинок чвертьфіналу Кубка Італії Інтер – Мілан відбудеться у вівторок, 26 січня. Початок гри о 21:45.