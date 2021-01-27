Інтер вибив Мілан з Кубка Італії: вилучення Ібрагімовича та гол-шедевр Еріксена – відео

У вівторок, 26 січня, Мілан на виїзді зустрівся з Інтером у рамках 1/4 фіналу Кубка Італії. Господарі з труднощами вибили лідера Серії А.

Інтер – Мілан 2:1

Голи: Лукаку, 71 (п), Еріксен, 90+5 – Ібрагімович, 31

Вилучення: Ібрагімович, 58 (Мілан)

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Перед матчем складно було виділити одного фаворита цього кубкового протистояння. Але значно активніше на полі з перших секунд зустрічі поводились футболісти Мілана. Леау насмілився пробити з-за меж штрафного – м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

Далі за справу взявся Ібрагімович. Швед найкраще зіграв на другому поверсі після подачу з флангу. Але пробив повз ворота Інтера.

Перший справді небезпечний момент був у господарів у середині першого тайму. Лукаку отримав передачу у штрафному суперника та завдав потужного удару у ствір воріт. Голкіпер Тетерушану відмінно зреагував на постріл та не дав форварду записати своє прізвище на табло.

На 31-й хвилині гості таки вийшли вперед. Знову у центрі уваги був шведський нападник. Ібрагімович скористався невпевненою грою оборони "нерадзуррі", підхопив м'яч та вирішив не віддавати на партнерів команди, пробивши у більярдному стилі – м'яч рикошетом від стійки прошив сітку володінь Хандановіча, 0:1.

Інтер мав хорошу нагоду зрівняти рахунок, але удар Санчеса головою взяли на себе оборонці суперника, заблокувавши удар.

До перерви жодній з команд більше не вдалось змінити рахунок. У другій 45-хвилинці все пішло не за планом команди Стефано Піолі. На 58-й хвилині Ібрагімович грубо зіграв проти Коларова та побачив перед собою друге жовте світло за матч.

Більшістю скористали господарі. Барелла красиво намагався обіграти суперника у штрафному Мілана. Супер лише ціною фолу зупинив футболіста Інтера. Суддя спершу проігнорував цей епізод та не звертався уваги на апеляції гравців господарів. Але все-таки вирішив звернутись за допомогою до ВАР. Після перегляду відеоповтору арбітр змінив своє рішення – пенальті.

До позначки підійшов Лукаку. М'яч після рикошеті від поперечини полетів у ворота – 1:1.

Підопічні Антоніо Конте мали ще декілька можливостей вразити ворота суперника, але голкіпер у цих ситуаціях був на висоті.

Суддя додав до матчу аж 10 додаткових хвилин. Інтер отримав перспективний штрафний поблизу воріт Мілана. Виконувати його взявся Еріксен та не прогадав. Снайперський удар за точністю зняв павутину з дев'ятки воріт – 2:1.

Інтер крокує далі у Кубку Італії. В ½ на "нерадзуррі" чекатиме матч проти переможця пари Ювентус / СПАЛ.

Інтер – Мілан відеоогляд